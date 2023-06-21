«В Министерстве до сих пор советская эра». Бывший украинский теннисист рассказал о проблемах коррупции в Украине 21 июня, 09:11 Теннисист прокомментировал коррупцию в Украине (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский, который призвал белорусов не идти воевать в нашу страну, высказался относительно коррупции и работы министерств в государстве.

Спортсмен заверил, что граждане тоже виноваты в этом, принося «благодарность» в определенное учреждение или заведение.

«Мы сами в этом где-то частично участвовали, принося ту же бутылку вина в качестве благодарности. Это же плюс-минус та же история, только на минималках.

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Это не о выгоде, а о благодарности человеку за то, что он что-то сделал условно быстрее, чем надо было сделать.

Здесь для меня глобально вопрос был в другом. Мы же бюрократически сидим на законах советской эры и на бюрократии советской эры, которой уже в мире нет.

Когда мы эти бюрократические движения уберем совсем, когда кому-то нужно какую-то квитанцию принести, а человек не наверх ее положил, а сразу рассмотрел, и когда у нас эти 30 дней на рассмотрение.

Когда все это начнет меняться, потому что мы также забираем хлеб у людей".

Также Стаховский добавил, что в Министерстве спорта работает много людей, однако они ничего не меняют.

«В Министерстве спорта на зарплате, кажется, где-то 2200 человек. А что они делают?

В 2014-м в Раду вошло почти 30 процентов новых людей. Для меня это были идейные люди, но сколько из них остались идейными? Когда они видят количеством этих денег, которое течет, условно, в руки, а они их не берут, а другие же берут. Сколько не сломалось и не сделало то же самое?

Большая проблема в том, как у нас люди заканчивают школы, как заканчивают университеты. То есть если мы сейчас меняем всех судей, то мы в принципе меняем одно на другое. Система. Людей, которые имеют моральные ценности выполнять свои функции, их настолько мало в срезе остальных, что они не будут эффективными. Потому что остальные их съедят", — сказал Стаховский 5 каналу.

Напомним, что Стаховский призвал лишить боксера Василия Ломаченко украинского паспорта.

Ранее сообщалось, что бывший украинский теннисист раскритиковал неоднозначную позицию российских спортсменов.