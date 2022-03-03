«Мир должен это остановить». Стаховский показал, как с автоматом в руках защищает Украину — фото

3 марта, 20:51
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Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева и защищает столицу от российского захватчика.

Стаховский опубликовал фото в своем аккаунте в Instagram, где он с автоматом в руках и готов дать отпор агрессору.

«Никогда не думал, что мне придется носить бронежилет в Киеве. Просто ужас, что Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей.

Мир должен это остановить и отправить путина туда, где ему место. В тюрьму", — написал Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский обратился к Владимиру Путину, который развязал войну против Украины, и заявил, что украинцы будут танцевать на его могиле.

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Теги:   Сергей Стаховский Теннис Война в Украине

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