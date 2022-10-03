Украинские теннисистки выиграли парный турнир в Эстонии
Сестры Киченок победили в трех сетах (Фото:wtatallinnopen via Instagram)
Сестры Людмила и Надежда Киченок выиграли парный теннисный турнир WTA 250 в Таллине (Эстония).
В финале украинки обыграли американо-немецкий дуэт Николь Мелихар/Лаура Зигемунд, которые были первыми сеяными на турнире.
Игра проходила в напряженной борьбе: первый сет выиграли украинки, однако во втором торжествовали соперницы, после чего победительниц пришлось определять в решающей партии.
Третий сет проходил в не менее упорной борьбе и все же Киченок дожали соперниц в конце партии 10:7.
Это четвертый выигранный общий турнир в карьере для сестер Киченок.
Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина) — Николь Мелихар/Лаура Зигемунд (США/Германия) — 7:5, 4:6, 10:7
Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала победительницей турнира в словенском Портороже.