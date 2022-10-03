Украинские теннисистки выиграли парный турнир в Эстонии 3 октября, 09:42 Сестры Киченок победили в трех сетах (Фото:wtatallinnopen via Instagram)

Сестры Людмила и Надежда Киченок выиграли парный теннисный турнир WTA 250 в Таллине (Эстония).

В финале украинки обыграли американо-немецкий дуэт Николь Мелихар/Лаура Зигемунд, которые были первыми сеяными на турнире.

Игра проходила в напряженной борьбе: первый сет выиграли украинки, однако во втором торжествовали соперницы, после чего победительниц пришлось определять в решающей партии.

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Третий сет проходил в не менее упорной борьбе и все же Киченок дожали соперниц в конце партии 10:7.

Это четвертый выигранный общий турнир в карьере для сестер Киченок.

Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина) — Николь Мелихар/Лаура Зигемунд (США/Германия) — 7:5, 4:6, 10:7

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала победительницей турнира в словенском Портороже.

