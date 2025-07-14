В Синнера с трибун прилетела пробка от шампанского во время финала Уимблдона — видео
Янник Синнер выиграл Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
В финале Уимблдона между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом произошел курьезный эпизод.
Во время второго сета, когда Синнер готовился подавать, на трибунах кто-то открыл бутылку шампанского. Пробка от бутылки приземлилась рядом с Янником .
После этого на стадионе прозвучало предупреждение: «Леди и джентльмены, пожалуйста, не открывайте бутылки, когда игроки собираются подавать».
Синнер после победы в финале прокомментировал забавный инцидент.
«Со мной такое бывало раньше? Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир».
В финале Уимблдона Синнер обыграл Карлоса Алькараса и впервые выиграл турнир.
Отметим, что польская теннисистка Ига Свентек выиграла Уимблдон-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.