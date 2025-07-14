В Синнера с трибун прилетела пробка от шампанского во время финала Уимблдона — видео

14 июля, 09:11
Янник Синнер выиграл Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

В финале Уимблдона между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом произошел курьезный эпизод.

Во время второго сета, когда Синнер готовился подавать, на трибунах кто-то открыл бутылку шампанского. Пробка от бутылки приземлилась рядом с Янником .

После этого на стадионе прозвучало предупреждение: «Леди и джентльмены, пожалуйста, не открывайте бутылки, когда игроки собираются подавать».

https://twitter.com/lasiciliait/status/1944460368899891411

Синнер после победы в финале прокомментировал забавный инцидент.

«Со мной такое бывало раньше? Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир».

https://twitter.com/Wimbledon/status/1944468048917786950
В финале Уимблдона Синнер обыграл Карлоса Алькараса и впервые выиграл турнир.

Отметим, что польская теннисистка Ига Свентек выиграла Уимблдон-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

