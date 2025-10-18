Синнер обыграл Алькараса в финале «Большого шлема» в Саудовской Аравии и получил безумный гонорар

В саудовском Эр-Рияде состоялся финал выставочного турнира Six Kings Slam (Шлем шести королей), в котором сошлись Карлос Алькарас и Янник Синнер — первая и вторая ракетки мира соответственно.

Решающий поединок длился лишь чуть больше часа. Синнер уверенно победил Алькараса в двух сетах — 6:2, 6:4.

За победу в этом турнире итальянец получит невероятные призовые — шесть миллионов долларов США. Таких денег в профессиональном теннисе не платят даже за выигрыш турнира Большого шлема — например, за победу на US Open-2025 Алькарас заработал пять миллионов долларов.

Во время церемонии награждения Синнеру также вручили специальную золотую ракетку.

В целом все шесть участников «Большого шлема» в Саудовской Аравии получили 1,5 миллиона долларов только за участие в турнире.

На пути к финалу Синнер в четвертьфинале одолел грека Стефаноса Циципаса (6:2, 6:3), а в полуфинале победил серба Новака Джоковича (6:4, 6:2). Алькарас автоматически прошел в полуфинал, в котором обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:2).

Третье место на Six Kings Slam занял Фриц, который победил Джоковича — экс-первая ракетка мира отказался от продолжения поединка после поражения на тай-брейке (4:7) в первом сете.

Янник Синнер второй раз подряд выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии. В прошлом году он также победил Алькараса в финале, но в трех партиях (6:7, 6:3, 6:3).

