Стало известно, сколько Свитолина заработала на Уимблдоне 13 июля, 23:15 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 76 WTA) достойно выступила на Уимблдоне, заработав солидную сумму.

Призовой фонд турнира в 2023 году составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов. Это на 11,2% больше, чем в прошлом году.

Наша спортсменка заработала 600 тысяч фунтов (более 28 млн гривен).

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Отметим, что Свитолина дошла до полуфинала женской сетки, где проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№ 42 WTA).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона.