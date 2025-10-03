Украинская теннисистка сыграет с россиянкой за выход в финал турнира в Словакии

3 октября, 18:50
Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинка Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF W75 в словацкой Братиславе.

В четвертьфинале Снигур победила местную теннисистку Катарину Кужмову со счетом 6:3, 7:6(5). Поединок длился 1 час 27 минут.

В этом матче Снигур не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка. Ее соперница ответила тремя эйсами, одной двойной ошибкой и тремя брейками.

Ранее на турнире в Братиславе Снигур одержала победы над полькой Джиной Файстель и чешкой Юлией Паштиковой.

В полуфинале 4 октября Дарья встретится с россиянкой Александрой Корнеевой (191-й номер рейтинга). Призовой фонд турнира составляет $60,000.

Дарья Снигур (Украина) — Катарина Кужмова (Словакия) 6:3, 7:6(5)

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир во Франции.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Братислава Словакия Дарья Снигур

