Пожаловалась на вопросы: скандальная белоруска сделала позорное заявление по поводу войны на старте Уимблдона 2 июля, 07:45 Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заявила на пресс-конференции перед стартом Уимблдона, что не будет отвечать на политические вопросы журналистов.

Скандальная белоруска сообщила, что все вопросы, которые касаются войны в Украине, нужно задавать организаторам турнира, а не ей.

«Прежде чем мы продолжим, я хотела бы сказать, что не собираюсь говорить о политике. Я здесь, чтобы говорить только о теннисе. Пожалуйста, уважайте это.

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Если у вас есть какие-то политические вопросы — можете задать их WTA или турниру.

Они могут прислать ван стенограмму моих ответов с предыдущих турниров", — приводит слова Соболенко France24.

Напомним, что спортсменка «прославилась» своими заявлениями по поводу войны в Украине на турнире Ролан Гаррос. Девушка жаловалась на то, что ей задают вопросы на эту тему. Арина считает, что она не причастна к войне в Украине и никак не может повлиять на это. Отметим, что ранее теннисистка поднимал тосты за Лукашенко.

Ранее сообщалось, что бывший украинский теннисист назвал условие, при котором расправится с белорусами.