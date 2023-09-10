«Пойду выпить сегодня вечером». Скандальная белорусская теннисистка призналась, как отпразднует звание первой ракетки мира 10 сентября, 18:13 Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после того, как узнала, что займет первое место в рейтинге WTA.

По словам спортсменки, она не расстроилась результатом в финале US Open, потому что несмотря на поражение получит звание первой ракетки мира.

«Наверное, именно поэтому я сейчас не очень подавлена (поражением в финале US Open — прим.). Но я точно пойду выпить сегодня вечером, если можно так говорить.

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Да, мы спортсмены, но иногда мы выпиваем, но немного.

Стать первой ракеткой мира — это огромное достижение, на самом деле. Я очень горжусь собой. Все те годы, которые я так упорно работала, помогли мне стать первой ракеткой.

Но, знаете, для меня важнее закончить год первой ракеткой мира, а не просто ею стать, а на следующей неделе опуститься на второе место.

Это хорошо, что я могу сказать, что я была первой ракеткой мира, но я действительно хотела закончить ею год. Поэтому я все еще настроена позитивно, и все еще мотивирована", — сказала Соболенко, передает Asaptext.com.

Отметим, что белорусская теннисистка проиграла в финале Открытого чемпионата США американке Кори Хоуфф (2:6, 6:3, 6:2).

Ранее Арина Соболенко устроила истерику, проигрывая в полуфинале US Open.