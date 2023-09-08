Обматерила тренера. Скандальная белоруска устроила истерику, проигрывая в полуфинале US Open — видео

8 сентября, 10:37
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Арина Соболенко (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Арина Соболенко (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 2 WTA) устроила эмоциональную сцену во время полуфинала Открытого чемпионата США.

Представительница страны-агрессора встречалась с американкой Мэдисон Киз.

Первый сет завершился разгромной победой Киз (6:0), а во втором сете у Соболенко сдали нервы. Девушка, проигрывая 1:2, эмоционально обратилась к своему тренеру, употребив матерные слова.

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«Раз в год и палка стреляет. С**а, бл**ь, х*ли в полуфинале?!», — крикнула она.

Затем Соболенко выбросила ракетку в ложу и получила из-за этого предупреждение за неспортивное поведение.

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По итогу ½ финала Арина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 7:6, 7:6 и вышла в финал, где сыграет против Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что болельщик приклеил свои ноги к полу и сорвал матч Гауфф — Мухова в полуфинале US Open.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис

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