«Сейчас я не поддерживаю Лукашенко»: скандальная белоруска сделала заявление о войне — видео 6 июня, 20:15 Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 2 WTA) заявила, что не поддерживает президента Белоруси Александра Лукашенко.

Спортсменка на пресс-конференции после поединка с украинской Элиной Свитолиной заявила, что выступает против боевых действий в Украине.

«Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.

Видео дня

Напомним, в 2020 году Соболенко подписала провластное письмо в поддержку Александра Лукашенко во время митингов в стране.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала поступок Соболенко после четвертьфинального матча на Ролан Гаррос.