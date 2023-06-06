«Сейчас я не поддерживаю Лукашенко»: скандальная белоруска сделала заявление о войне — видео

6 июня, 20:15
Поделиться:
Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 2 WTA) заявила, что не поддерживает президента Белоруси Александра Лукашенко.

Спортсменка на пресс-конференции после поединка с украинской Элиной Свитолиной заявила, что выступает против боевых действий в Украине.

Читайте также:
«Она смелая». Свитолина поблагодарила российскую теннисистку за позицию по войне в Украине

«Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.

Видео дня

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1666090515404832768

Напомним, в 2020 году Соболенко подписала провластное письмо в поддержку Александра Лукашенко во время митингов в стране.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала поступок Соболенко после четвертьфинального матча на Ролан Гаррос.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X