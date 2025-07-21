Свитолина в списке, Ястремская — нет: Украина объявила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг

21 июля, 18:18
Элина Свитолина — лидер сборной Украины (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Стал известен предварительный состав женской сборной Украины по теннису на финальный этап командного турнира Кубок Билли Джин Кинг-2025.

В заявку вошли пять теннисисток, сообщает издание BTU.

В состав попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Не выступит за сборную Даяна Ястремская.

Кубок Билли Джин Кинг-2025 состоится 16−21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

В четвертьфинале турнира Украина сыграет против команды Испании. Матчевая встреча пройдет в формате до двух побед.

В случае победы над Испанией украинки в полуфинале встретятся с Италией или Китаем.

Напомним, сборная Украины впервые вышла в финальный этап с момента реформирования Кубка Федерации на Кубок Билли Джин Кинг в 2020 году. В квалификации наша команда переиграла Польшу и Швейцарию.

