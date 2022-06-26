«Здесь идут тяжелые артиллерийские бои». Звезды украинского тенниса побывали на линии фронта в Донецкой области — видео 26 июня, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Стаховский и Долгополов призвали остановить Россию (Фото:Скриншот видео)

Бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский побывали в Бахмуте и Краматорске, куда привезли необходимые вещи для воинов ВСУ.

Долгополов опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото и видео с линии фронта и призвал людей не расслабляться, а сплотиться и помогать в борьбе с агрессором как в первый месяц войны, поскольку до сих пор существует угроза оккупации крупных городов.

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«Мы в Бахмуте, на линии фронта. Здесь идут тяжелые артиллерийские бои. Я думаю, что Россию нужно останавливать здесь. Потому что если Украина упадет, то Европа может увидеть это у себя дома», — сказал Долгополов.

«Россию нужно отрезать от всех финансовых потоков. Вести бизнес с Россией значит поддерживать терроризм и убийство мирных жителей», — добавил Стаховский.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов вернулся в Киев и пообещал быть в Украине до победы в войне с Россией.



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