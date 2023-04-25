Стаховский — о войне: Оружие в руки придется взять каждому

25 апреля, 14:50
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Сергей Стаховский с начала вторжения встал на защиту Украины (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский с начала вторжения встал на защиту Украины (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, воюющий в рядах ВСУ, поделился мыслями о войне с российскими оккупантами.

Стаховский опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором призвал украинцев не быть равнодушными к войне.

«Все, кто сейчас дома и считает, что война уже завершается, или что его это не коснется, очень сильно заблуждаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас… Раньше или позже», — написал Стаховский.

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Также экс-теннисист напомнил, какой ценой приходится обеспечивать мирную и спокойную жизнь.

«Пока вы дома и живете спокойную жизнь, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших собратьев отдал жизнь… Готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление.

Когда вас мобилизуют, ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы. Наша сила в единстве и преданности друг другу и маме Украины. Вместе нас не одолеть", — подытожил Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский отреагировал на пост экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко, опубликовавшего в Instagram видео антиукраинской проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сергей Стаховский Теннис Война в Украине

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