Стаховский обратился к Ломаченко: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?» 12 августа, 10:57 Ранее Стаховский (на фото) обвинил Ломаченко в нелюбви к Украине (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к соотечественнику и звездному боксеру Василию Ломаченко из-за его невнятной позиции относительно российской агрессии против родной страны.



Накануне легковес попал в скандал из-за публикации в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.

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Экс-теннисист припомнил же Василию и другой его пост в соцсети, когда тот поздравлял с Днем победы.

Так, в сторис соцсети Сергей опубликовал сообщение Ломаченко от 9 мая, в комментарии к которому написал: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»

Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Ранее Стаховский обвинил боксера в нелюбви к Украине после того, как тот, победив ганца Ричарда Комми, поднял в ринге флаг не родной страны, а города Белгород-Днестровский.

Однако позже бывший теннисист назвал подвигом то, что Ломаченко остался в Украине после начала войны и вступил в ряды терробороны.



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