«Справедливо ли это?» Стаховский обратился к Надалю, который выступил против отстранения от турниров теннисистов из России и Беларуси
Стаховский завершил карьеру в 2022 году (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к легендарному испанцу Рафаэлю Надалю, который выступил против отстранения от международных турниров теннисистов из России и Беларуси.
Так, победитель восьми турниров ATP поставил несколько вопросов своему бывшему коллеге по корту в сторис Instagram.
«Дорогой Рафаэль Надаль, я хочу, чтобы ты ответил на вопрос. Что ты думаешь о ситуации, в которой украинские теннисисты оказались прямо сейчас?
Справедливо ли то, что сейчас они не имеют возможности вернуться домой? Справедливо ли то, что их друзей убивают? Спасибо за твой ответ", — написал Сергей.
Ранее российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.
Позже сообщалось, что их также могут не допустить к участию в престижном турнире в Риме.
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