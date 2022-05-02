«Справедливо ли это?» Стаховский обратился к Надалю, который выступил против отстранения от турниров теннисистов из России и Беларуси 2 мая, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Стаховский завершил карьеру в 2022 году (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к легендарному испанцу Рафаэлю Надалю, который выступил против отстранения от международных турниров теннисистов из России и Беларуси.



Так, победитель восьми турниров ATP поставил несколько вопросов своему бывшему коллеге по корту в сторис Instagram.

«Дорогой Рафаэль Надаль, я хочу, чтобы ты ответил на вопрос. Что ты думаешь о ситуации, в которой украинские теннисисты оказались прямо сейчас?

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Справедливо ли то, что сейчас они не имеют возможности вернуться домой? Справедливо ли то, что их друзей убивают? Спасибо за твой ответ", — написал Сергей.

Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Ранее российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.

Позже сообщалось, что их также могут не допустить к участию в престижном турнире в Риме.

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