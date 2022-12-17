«Такие ублюдки правят в России». Стаховский прокомментировал «шутку» депутата российской Госдумы о ракетных обстрелах Киева — видео 17 декабря, 21:12 Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал «шутку» депутата российской Госдумы Олега Нилова о ракетных обстрелах Киева.

Экс-теннисист отреагировал на слова политика из РФ в сторис Instagram.

Сергей поделился видео, на котором Нилов снимает с елки листик, из которого он, якобы, прочитал: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты. Жди».

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Стаховский процитировал депутата на английском и добавил, что тот назвал свои слова шуткой.

«Это ублюдки, которые правят в России», — написал Стаховский.

Ранее на «шутку» Нилова жестко отреагировал экс-футболист киевского Динамо Адеринсола Эсеола.