«Есть одна главная загвоздка». Стаховский отреагировал на скандальное заявление Илона Маска о Крыме 17 октября, 19:56 Сергей Стаховский (Фото:Alexandr Porubaymykh)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что Россия применит ядерное оружие, если будет стоять для нее угроза потери Крыма.



Предприниматель сравнил важность оккупированного полуострова для РФ со значимостью военной базы в Перл-Харборе на Гавайских островах для США.

Ответ Маску Сергей дал в Twitter. В социальной сети экс-теннисист написал: «Есть одна главная загвоздка… Крым никогда не был российским…

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Я думаю, что Гавайи являются частью США в течение более длительного периода времени… Не так ли?".

Гавайи стали территорией США в 1898 году. В 1959-м острова получили статус одного из американских штатов.

Ранее Стаховский возмутился предложением Папы Римского к президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией о прекращении войны.