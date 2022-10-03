«Я что-то не понимаю». Стаховский отреагировал на обращение Папы Римского к Зеленскому на русском языке

3 октября, 15:48
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Сергей Стаховский возмутился постом Папы Римского (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский возмутился постом Папы Римского (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на пост Папы Римского в Twitter, где глава Католической церкви призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для прекращения войны.

Стаховского возмутило, что Папа Римский решил обратиться с такой просьбой к президенту Украины и еще и на русском языке.

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«Я что-то не понимаю, это он к х***у обращается?

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Ваша святость, украинский язык отличается от языка насильников и убийц", — ответил Стаховский на пост Папы Римского.

https://twitter.com/Stako_tennis/status/1576657289204752384

Ранее Папа Римский заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, морально допустимы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Папа римский Сергей Стаховский Война в Украине Владимир Зеленский

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