«Я что-то не понимаю». Стаховский отреагировал на обращение Папы Римского к Зеленскому на русском языке 3 октября, 15:48 Сергей Стаховский возмутился постом Папы Римского (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на пост Папы Римского в Twitter, где глава Католической церкви призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для прекращения войны.

Стаховского возмутило, что Папа Римский решил обратиться с такой просьбой к президенту Украины и еще и на русском языке.

«Я что-то не понимаю, это он к х***у обращается?

Видео дня

Ваша святость, украинский язык отличается от языка насильников и убийц", — ответил Стаховский на пост Папы Римского.

Ранее Папа Римский заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, морально допустимы.