«Вот чем страдают русские». Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ — видео 18 октября, 17:56 Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ.



Видео экс-теннисист поделился со своими поклонниками в сторис Instagram.

В ролике один из боевиков по имени Юрий Гагарин рассказывает на пропагандистском ТВ о том, что, если бы РФ не напала на Украину 24 февраля, уже на следующий день были бы обстреляны российские города.

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«Они готовили суррогатную бомбу, готовую взлететь, и разбить ее над Ростовом», — добавил Гагарин.

На такое маразматическое заявление Стаховский отреагировал словами: «Вот чем страдают русские».

Ранее Стаховский потребовал дисквалифицировать российскую теннисистку Анастасию Гасанову за распространение кремлевской пропаганды.