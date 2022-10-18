«Вот чем страдают русские». Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ — видео
Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ.
Видео экс-теннисист поделился со своими поклонниками в сторис Instagram.
В ролике один из боевиков по имени Юрий Гагарин рассказывает на пропагандистском ТВ о том, что, если бы РФ не напала на Украину 24 февраля, уже на следующий день были бы обстреляны российские города.
«Они готовили суррогатную бомбу, готовую взлететь, и разбить ее над Ростовом», — добавил Гагарин.
На такое маразматическое заявление Стаховский отреагировал словами: «Вот чем страдают русские».
Ранее Стаховский потребовал дисквалифицировать российскую теннисистку Анастасию Гасанову за распространение кремлевской пропаганды.