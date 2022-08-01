«Это многое говорит о том, что они делали в Украине». Стаховский показал, как российские оккупанты встречаются с родными — фото 1 августа, 00:38 За карьеру Стаховский выиграл четыре одиночных титула АТР (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал, как российские оккупанты встречаются с родными после участия в войне в соседней стране.

Экс-теннисист опубликовал в сторис Instagram ролик. В нем показано, что, даже встречаясь с родными, российские оккупанты не снимают балаклавы, пряча свои лица.

«Российские солдаты прячут свои лица по возвращении из Украины. Это многое говорит о том, что они делали в Украине — убивали, насиловали, пытали», — написал Сергей в комментарии к видео.

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Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Стаховский проживает за границей, но после вторжения России вернулся в Украину и записался в запас армии.

За карьеру Сергей выиграл четыре одиночных титула АТР и семь раз побеждал на соревнованиях категории ATP Challenger Tour.

На пике карьеры украинец поднимался на 31-ю позицию в мировом рейтинге и заработал свыше 5,5 миллионов долларов призовых.

Об уходе из спорта Сергей объявил в январе текущего года.

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