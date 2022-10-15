«Угрожали убить Януковича». Стаховский потребовал дисквалифицировать российскую теннисистку за распространение кремлевской пропаганды 15 октября, 20:20 Гасанова занимает 154-ое место в рейтинге лучших теннисисток планеты (Фото:Анастасия Гасанова via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский потребовал дисквалифицировать российскую теннисистку Анастасию Гасанову за распространение кремлевской пропаганды.



Победитель восьми турниров серии ATP опубликовал в сторис Instagram отрывок из общения представительницы РФ с фанатами в социальной сети.

В ролике Гасанова заявила: «Все было хорошо, все было отлично до 2014 года. Происходит переворот в стране — вооруженный переворот, а не так, как вам говорили, что прошли там митинги, Янукович уехал. Нет. На самом деле угрожали убить президента».

Видео дня

В комментарии к видео был прикреплен хештег с требованием дисквалифицировать теннисистку за нарративы, которые распространяет кремлевская пропаганда.

Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Гасанова занимает 154-ое место в рейтинге лучших теннисисток планеты. До 2014 года она тренировалась в Одессе.

Ранее Стаховский рассказал, что из российских и белорусских теннисистов только Виктория Азаренко сопереживает Украине.