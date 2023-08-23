«Цвета свободных и несокрушимых». Стаховский трогательно поздравил украинцев с Днем флага, вспомнив о Да Винчи — фото
Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, воюющий в рядах ВСУ, поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который отмечается сегодня, 23 августа.
Стаховский опубликовал пост в Instagram, добавив несколько фото, в том числе с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, известным как Да Винчи, который погиб 7 марта этого года.
«Цвета свободных и несокрушимых, цвета храбрых и отважных, цвета неравнодушных и преданных. Честь и уважение всем убитым и замученным украинцам, которые даже в самый страшный момент в своей жизни не предали свой флаг. Отомстим за каждого, — написал Стаховский.
Ранее Стаховский рассказал, как едва не погиб на войне.