«Цвета свободных и несокрушимых». Стаховский трогательно поздравил украинцев с Днем флага, вспомнив о Да Винчи — фото

23 августа, 15:23
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Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, воюющий в рядах ВСУ, поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который отмечается сегодня, 23 августа.

Стаховский опубликовал пост в Instagram, добавив несколько фото, в том числе с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, известным как Да Винчи, который погиб 7 марта этого года.

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«Цвета свободных и несокрушимых, цвета храбрых и отважных, цвета неравнодушных и преданных. Честь и уважение всем убитым и замученным украинцам, которые даже в самый страшный момент в своей жизни не предали свой флаг. Отомстим за каждого, — написал Стаховский.

Ранее Стаховский рассказал, как едва не погиб на войне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   День флага Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Стаховский Теннис Дмитро Коцюбайло

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