«Мощно». Стаховский отреагировал на ребрендинг НВ — фото

30 декабря, 13:00
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За карьеру Стаховский выиграл четыре одиночных титула АТР (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

За карьеру Стаховский выиграл четыре одиночных титула АТР (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на ребрендинг издания Новое время.

Реакцией на изменение название и логотипа одного из самых известных украинских СМИ экс-теннисист поделился в сторис Instagram.

Сергей опубликовал фото с новостью о ребрендинге НВ, которое теперь будет называться New Voice (NV).

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В комментарии к посту бывшая первая ракетка Украины кратко добавил: «Мощно».

Сергей Стаховский via Instagram
Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Стаховский завершил карьеру теннисиста в начале 2022 года. За карьеру Сергей выиграл четыре одиночных титула АТР и семь раз побеждал на соревнованиях категории ATP Challenger Tour.

На пике карьеры теннисист поднимался на 31-ю позицию в мировом рейтинге и заработал свыше 5,5 миллионов долларов призовых.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Сергей Стаховский Теннис НВ Фото

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