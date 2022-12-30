«Мощно». Стаховский отреагировал на ребрендинг НВ — фото
За карьеру Стаховский выиграл четыре одиночных титула АТР (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на ребрендинг издания Новое время.
Реакцией на изменение название и логотипа одного из самых известных украинских СМИ экс-теннисист поделился в сторис Instagram.
Сергей опубликовал фото с новостью о ребрендинге НВ, которое теперь будет называться New Voice (NV).
В комментарии к посту бывшая первая ракетка Украины кратко добавил: «Мощно».
Стаховский завершил карьеру теннисиста в начале 2022 года. За карьеру Сергей выиграл четыре одиночных титула АТР и семь раз побеждал на соревнованиях категории ATP Challenger Tour.
На пике карьеры теннисист поднимался на 31-ю позицию в мировом рейтинге и заработал свыше 5,5 миллионов долларов призовых.