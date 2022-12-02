Стаховский раскритиковал теннисистов, которые выступят на турнире в России после признания ее спонсором терроризма 2 декабря, 09:47 Сергей Стаховский считает, что для некоторых нравственность имеет цену (Фото:Alexandr Porubaymykh)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на проведение коммерческого нерейтингового турнира в российском Санкт-Петербурге, в котором примут участие игроки из разных стран.

По словам Стаховского, теннисистов даже не остановил тот факт, что Россия признана страной-спонсором терроризма.

«Выходит, нравственность таки имеет цену. Буквально неделю назад ЕС признал Россию террористическим государством и спонсором терроризма. А сегодня вы играете в Санкт-Петербурге за деньги газпрома», — написал Стаховский.

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Украинский экс-теннисист выразил надежду, что выступающим на этом турнире теннисистам будет ограничен въезд в Украину.

«Я играл со всеми участниками-мужчинами, и теперь пора признать, что за деньги можно купить все, даже в спорте, который должен быть „аристократическим“. Я бы хотел попросить СБУ рассмотреть возможность ограничения доступа к свободной Украине всех перечисленных», — добавил Стаховский.



Следует отметить, что на турнире в России выступят венгры Мартон Фучович и Ана Бондарь, сербы Ласло Дьере и Янко Типсаревич с завершившим карьеру Виктором Троицки, испанцы Педро Мартинес и Бернабе Сапата Миральес, а также казахстанка Юлия Путинцева.



Ранее Сергей Стаховский рассказал, что из российских и белорусских теннисистов только Виктория Азаренко сопереживает Украину.