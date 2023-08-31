«Наш мир добывается кровью». Бывший украинский теннисист рассказал об ужасах, увиденных на войне против России 31 августа, 08:38 Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Экс-тенисист Сергей Стаховский поделился воспоминаниями о своем участии в российско-украинской войне.

В комментарии The New York Times Сергей отметил, что все хотят мира, однако в Украине он добывается кровью.

«У меня не было другого выбора. Я не мог представить, как сидеть за пределами Украины и кричать, чтобы другие люди ей помогли.

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Все за мир. Я был в Буче, я видел тела. Для нас, к сожалению, мир — это то, что придется добывать кровью", — сказал Стаховский.

Напомним, что Сергей Стаховский защищает нашу землю от российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения.

Ранее Стаховский из зоны боевых действий поздравил украинцев с праздником.

Также бывший украинский теннисист признался, что едва не погиб на войне.