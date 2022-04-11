Известный украинский теннисист сыграл матч на поврежденном от обстрелов корте в Харькове — фото

11 апреля, 16:30
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Сергей Стаховский во время войны не забывает о теннисе (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский во время войны не забывает о теннисе (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский теннисист Сергей Стаховский, вступивший в начале войны в тероборону Киева, побывал в Харькове, где сыграл в теннис на обстрелянном корте.

Кадрами из поврежденного спортивного комплекса Стаховский поделился в своем аккаунте в Instagram.

Впрочем, даже война не мешает украинскому теннисисту заниматься любимым делом.

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«Война – это постоянный факт. Она уносит жизнь. Она разрушает постройки. Игра в теннис в Харькове на поврежденных обломками кортах – это еще одна реальность сегодняшней Украины. Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с интервалом в 12 часов. От потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой», – написал Стаховский.

Ранее Сергей Стаховский обратился к Владимиру Путину, развязавшему войну против Украины, и заявил, что украинцы будут танцевать на его могиле.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Сергей Стаховский Теннис Харьков Война в Украине

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