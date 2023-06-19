«Мне придется их убить»: Экс-украинский теннисист назвал условие, при котором расправится с белорусами 19 июня, 18:50 Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский выделил особенности общения с российскими и белорусскими теннисистами во время полномасштабного вторжения.

Украинский спортсмен признался, что общался с некоторыми представителями из враждующих стран.

«Есть ли со стороны врагов те, которым стыдно за то, что происходит в Украине? Из спортсменов есть двое, с которыми я еще более-менее общаюсь. Не сказал бы, что с 2014 года мы с ними были в конфликте, но мы понимали, что это было неправильно, а сейчас это прям совсем.

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Могу сказать, что уже во время войны близко общался с Андреем Рублевым. Я пытался объяснить ему свою позицию и что он должен для меня условно сделать, чтобы я понимал, что он против этой войны.

Он не был такой радикальной точки зрения, хотя из всех теннисистов больше всего сделал и сказал относительно того, что происходит в Украине. Наше общение оборвалось до Уимблдона в прошлом году. Я ему сказал: «Смотри, для меня — вот так и вот так, я это пойму. А иначе — это твое решение».

Также общался с Михаилом Южным, потому что я крестный отец его сына. С 2014 года мы все вопросы между собой решили, и потом играли в паре, были очень близкими, а сейчас — отдалились, потому что, во-первых, я понимаю, что ему нечего мне написать, а мне ему нечего рассказать".

Стаховский признался, что его разочаровали белорусы, которые не обратились к нему после начала войны.

«Меня очень удивили белорусы, потому что у меня было очень много знакомых из Беларуси — мы вместе тренировались, ходили на ужины на соревнованиях, и ни один из них ничего не написал мне с начала войны. Немного больно, если честно.

Почему не написали? Меня не очень беспокоит почему. Для меня эти люди не существуют, и если их увижу, то никогда не пожму руку. Мне не о чем с ними говорить. Я очень надеюсь, что они не появятся в Украине, потому что мне придется их убить", — сказал Стаховский в интервью 5 канал.

Ранее сообщалось, что Стаховский призвал лишить боксера украинского паспорта.