«Нация с огромным сердцем». Экс-первая ракетка Украины встретился с президентом Эстонии — фото 5 мая, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Сергей Стаховский поблагодарил Эстонию за поддержку (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который с начала войны вступил в тероборону, побывал в Таллинне, где встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Стаховский поделился фотографиями со встречи в своем аккаунте в Instagram.

Экс-теннисист привез президенту Эстонии гостинцы и поблагодарил за поддержку Украины

«Это была большая честь иметь возможность поблагодарить президента Эстонии Алару Карису за невероятную поддержку Украины эстонским народом и правительством. Нация с огромным сердцем. Спасибо», — написал Стаховский.

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Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уехал из Украины.

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