«Шок! Я не ожидал, что АТР это сделает». Стаховский высказался о наказании для российских и белорусских теннисистов 17 сентября, 18:45 Стаховский отметил, что АТР — не государственная структура (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о наказании для российских и белорусских теннисистов.



Свою позицию относительно данной ситуации экс-теннисист изложил в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

«Со стран-захватчиц сняли флаг и названия. Они сейчас выступают без названий стран и без флагов. Это все было сделано еще в первую неделю.

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Для меня это более-менее шок. Я не ожидал, что АТР это сделает. В основном, они нейтральны. И это был прогресс. Дальше мы пытались добиться, чтобы от турниров отстранили россиян", — сказал Стаховский.

Также Сергей отметил, что АТР — не государственная структура, которая выступает за мир. Он подчеркнул, что некоторые из российских теннисистов не поддерживают войну, но не говорят об этом, так как боятся за свои семьи.

Ранее Стаховский заявил, что в будущем угроза со стороны России не исчезнет для Украины.

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