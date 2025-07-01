Камбэк после 1:6. Украинка Стародубцева одержала впечатляющую победу на старте Уимблдона и сыграет с россиянкой

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала волевую победу над британкой Франческой Джонс в первом раунде Уимблдона-2025.

Стародубцева провалила первый сет, выиграв всего один гейм — 1:6. Несмотря на разгром, украинка проявила характер и взяла реванш во второй партии — 6:3.

В решающем сете уже Юлия доминировала на корте, не оставив шансов сопернице — 6:1.

В следующем матче Стародубцева встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая выступает под нейтральным флагом.

Юлия Стародубцева (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания) 2:1 (1:6, 6:3, 6:1)

Ранее во второй круг Уимблдона вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В то же время Марта Костюк прекратила выступления на турнире после первого матча.