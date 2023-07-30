Украинская теннисистка выиграла турнир в США, прервав удивительную победную серию китаянки — видео
Юлия Стародубцева (Фото:instagram.com/yuliia_._star)
Украинка Юлия Стародубцева (WTA № 260) стала чемпионкой турнира серии ITF W60 в Далласе, США.
В финале соревнования наша спортсменка сумела победить Ван Яфань (WTA № 182) из Китая.
Первый сет выиграла представительница Азии, однако затем Стародубцева переломила ход встречи и выиграла турнир.
ITF W60
Даллас, США
Финал
Юлия Стародубцева (Украина) — Ван Яфань (Китай) — 3:6, 6:2, 6:2
Примечательно, что украинка прервала победную серию Яфань, которая перед этим турниром выиграла четыре титула ITF и одержала 24 победы подряд.
Отметим, для Стародубцевой это третий титул ITF в карьере.
Ранее сообщалось, что Чехия депортировала российскую теннисистку. Женская ассоциация раскритиковала принимающую страну, призвав не ограничивать права спортсменок.