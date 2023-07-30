Украинская теннисистка выиграла турнир в США, прервав удивительную победную серию китаянки — видео 30 июля, 23:15 Юлия Стародубцева (Фото:instagram.com/yuliia_._star)

Украинка Юлия Стародубцева (WTA № 260) стала чемпионкой турнира серии ITF W60 в Далласе, США.

В финале соревнования наша спортсменка сумела победить Ван Яфань (WTA № 182) из Китая.

Читайте также: Свитолина официально вернула статус первой ракетки Украины

Первый сет выиграла представительница Азии, однако затем Стародубцева переломила ход встречи и выиграла турнир.

Видео дня

ITF W60

Даллас, США

Финал

Юлия Стародубцева (Украина) — Ван Яфань (Китай) — 3:6, 6:2, 6:2

Примечательно, что украинка прервала победную серию Яфань, которая перед этим турниром выиграла четыре титула ITF и одержала 24 победы подряд.

Отметим, для Стародубцевой это третий титул ITF в карьере.

Ранее сообщалось, что Чехия депортировала российскую теннисистку. Женская ассоциация раскритиковала принимающую страну, призвав не ограничивать права спортсменок.