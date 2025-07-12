Свентек впервые выиграла Уимблдон, разгромив американку с русскими корнями с неприличным счетом

Польская теннисистка Ига Свентек стала чемпионкой Уимблдона 2025 года в женском одиночном разряде.

В финале турнира четвертая ракетка мира сверхуверенно обыграла американку Аманду Анисимову (№ 12 WTA) со счетом 6:0, 6:0.

Свентек выиграла 69% розыгрышей на приеме. Анисимова не заработала ни одного брейк-поинта за весь поединок.

Реклама

Впервые в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года) женский финал Уимблдона завершился с сухим счетом 6:0, 6:0.

Уимблдон-2025 (женщины), финал

Аманда Анисимова (США) — Ига Свентек (Польша) — 0:6, 0:6

Свентек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Теперь в активе Иги шесть титулов на турнирах Большого шлема — ранее она четыре раза побеждала на Ролан Гаррос (2020, 2022−2024), а также выиграла US Open 2022 года.

Анисимова провела первый в карьере финал на уровне Грэндслема. Отметим, что она родилась в семье русских эмигрантов.

Мы писали, что 38-летний Джокович высказался о своем будущем после разгромного вылета с Уимблдона.