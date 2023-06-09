Определились финалистки Ролан Гаррос

9 июня, 09:27
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В финале Свьонтек сыграет с Муховой (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В финале Свьонтек сыграет с Муховой (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Польская теннисистка Ига Свентек стала второй финалисткой турнира Большего шлема Ролан Гаррос.

В полуфинале Свентек одолела представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Мая. Польская теннисистка легко выиграла первый сет 6:2, а вот во второй партии победительницу пришлось определять на тайбрейке, где полька дожала соперницу.

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В финале Свентек сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая в полуфинале обыграла белоруску Арину Соболенко

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Следует отметить, что Свентек является действующей победительницей Ролан Гаррос.

Ига Свентек (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2:0 (6:2, 7:6(7)

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вылетела с Ролан Гаррос на стадии четвертьфинала, проиграв Арине Соболенко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Открытый чемпионат Франции

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