Определились финалистки US Open — видео 9 сентября, 16:53 В финале Свентек (на фото) сыграет с Жабер (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Состоялись полуфинальные матчи женского розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису (US Open), по итогам которых определились финалистки турнира.

Первой финалисткой US Open стала представительница Туниса Онс Жабер, которая в полуфинале довольно легко в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсия.

После этого путевку в финал завоевала польская теннисистка Ига Свентек, которая в непростом поединке обыграла белорусскую Арину Сабаленко. Свентек проиграла первый сет, однако сумела переломить ход матча и выиграла два последующих.

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Финал Свентек - Жабер состоится завтра, 10 сентября.

Результаты полуфиналов:

Онс Жабер (Тунис) - Каролин Гарсия (Франция) 2:0 (6:1, 6:3)

Ига Свентек (Польша) - Арина Сабаленко (Беларусь) 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

В мужских полуфиналах сыграют Карен Хачанов (Россия) - Каспер Рууд (Норвегия) и Карлс Алькарас Гарфия (Испания) - Фрэнсис Тиафо (США).

Ранее легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.



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