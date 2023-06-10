Первая ракетка мира с украинской символикой защитила титул победительницы Ролан Гаррос 10 июня, 19:01 Ига Свентек сыграла с сине-желтой ленточкой (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Польская теннисистка Ига Свентек победила Каролину Мухову из Чехии в финале Ролан Гаррос и второй раз подряд выиграла турнир.

Свентек одолела Мухову за три сета. Польская теннисистка уверенно начала матч — сразу сделала брейк и повела 3:0, после чего развила успех, выиграв сет 6:2.

Во второй партии Мухова сумела переломить ход поединка и выиграла 7:5.

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В решающем сете теннисистки играли с переменным успехом, однако Свентек была лучше в концовке и дожала Мухову — 6:4.

Для Свентек эта победа стала четвертой на турнирах Большого шлема. На ее счету три титула Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) и победа на US Open (2022).

Мухова впервые в карьере сыграла в финале турнира Большого шлема.

Следует отметить, что Свентек с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину, а в финале польская теннисистка выступила с сине-желтой ленточкой на кепке.

Ига Свентек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)

Сообщалось, что в полуфинале Ига Свентек одолела представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Мая, а Каролина Мухова выбила белоруску Арину Соболенко.

