Первая ракетка мира с украинской символикой защитила титул победительницы Ролан Гаррос
Ига Свентек сыграла с сине-желтой ленточкой (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Польская теннисистка Ига Свентек победила Каролину Мухову из Чехии в финале Ролан Гаррос и второй раз подряд выиграла турнир.
Свентек одолела Мухову за три сета. Польская теннисистка уверенно начала матч — сразу сделала брейк и повела 3:0, после чего развила успех, выиграв сет 6:2.
Во второй партии Мухова сумела переломить ход поединка и выиграла 7:5.
В решающем сете теннисистки играли с переменным успехом, однако Свентек была лучше в концовке и дожала Мухову — 6:4.
Для Свентек эта победа стала четвертой на турнирах Большого шлема. На ее счету три титула Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) и победа на US Open (2022).
Мухова впервые в карьере сыграла в финале турнира Большого шлема.
Следует отметить, что Свентек с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину, а в финале польская теннисистка выступила с сине-желтой ленточкой на кепке.
Ига Свентек (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)
Сообщалось, что в полуфинале Ига Свентек одолела представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Мая, а Каролина Мухова выбила белоруску Арину Соболенко.