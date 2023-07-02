Аплодисменты Уимблдону: первая ракетка мира сделала заявление по поводу войны в Украине

2 июля, 10:45
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Ига Свентек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Ига Свентек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась по поводу участия в Уимблдоне представителей из России и Беларуси.

Первая ракетка мира считает, что спортсмены из стран-агрессоров должны указывать свою позицию по поводу войны в Украине.

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«Мне трудно предсказать, что будут делать зрители. Я считаю, это хорошо, что Уимблдон просит игроков назвать свою позицию и задает этот вопрос перед игроками, что они думают о войне и кого они поддерживают.

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Мы должны демонстрировать хорошие ценности, которые лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо, что задают такие вопросы. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично", — цитирует Свентек БТУ.

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Напомним, в прошлом году на Уимблдоне не были допущены спортсмены из России и Беларуси, за что мужской и женский туры лишили турнир рейтинговых очков и оштрафовали на 1,5 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что скандальная белоруска сделала позорное заявление по поводу войны на старте Уимблдона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Война в Украине

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