Свентек в финале Уимблдона-2025 повторила историческое достижение Штеффи Граф

Польская теннисистка, четвертая ракетка мира Ига Свентек выиграла Уимблдон 2025 года , легко одолев в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

Свентек стала лишь второй теннисисткой в истории Открытой эры (с 1968 года), которая выиграла финал турнира Большого шлема в одиночном разряде с сухим счетом, пишет OptaAce.

Реклама

Полька повторила достижение легендарной немки Штеффи Граф, которая в финале Ролан Гаррос-1988 разгромила представительницу СССР Наташу Звереву 6:0, 6:0.

В целом это был лишь второй женский финал в истории Уимблдона, который завершился с сухим счетом в обоих сетах. Впервые это произошло в 1911 году, когда Доротея Ламберт Чемберс разгромила Дору Бутби.

Матч Свентек против Анисимовой длился менее часа. Американка не заработала ни одного брейк-поинта в течение поединка.

Свентек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Теперь в активе Иги шесть титулов на турнирах Большого шлема — ранее она четыре раза побеждала на Ролан Гаррос (2020, 2022−2024), а также выиграла US Open 2022 года.

Мы писали, что 38-летний Джокович высказался о своем будущем после разгромного вылета с Уимблдона.