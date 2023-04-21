«Это была моя глупость». Звездная польская теннисистка рассказала, почему впервые сыграла без украинской символики 21 апреля, 11:39 Ига Свентек занимает первое место в мировом рейтинге (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек, поддерживающая Украину, вышла на матч турнира в Штутгарте без ленточки в цветах украинского флага.

Об этом сообщает Большой теннис Украины .

По словам Свентек, в ее поступке нет никакого подтекста, и она продолжает поддерживать Украину.

«Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла», – сказала звезда тенниса.

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Ранее сообщалось, что Ига Свентек после победы на Ролан Гаррос в своей речи поддержала Украину.

