Победительницей US Open стала теннисистка, активно поддерживающая Украину — видео 11 сентября, 11:52 В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Победительницей женского теннисного турнира US Open стала первая ракетка мира Ига Свентек.



В финале 21-летняя полячка в двух сетах победила Онс Жабер из Туниса (5-й номер мирового рейтинга).

Первую партию Свентек выиграла достаточно уверенно, взяв три подачи соперницы при одной проигранной своей. Второй сет дотянулся до тай-брейка, где снова сильнее оказалась Ига.

Видео дня

Матч длился один час и 51 минуту.

US Open, женский одиночный разряд, финал

Ига Свентек (Польша) — Онс Жабер (Тунис) 6:2, 7:6 (7:5)

В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос. После той победы Ига вызвала овации болельщиков, поддержав Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.