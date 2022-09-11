Победительницей US Open стала теннисистка, активно поддерживающая Украину — видео

11 сентября, 11:52
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В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Победительницей женского теннисного турнира US Open стала первая ракетка мира Ига Свентек.

В финале 21-летняя полячка в двух сетах победила Онс Жабер из Туниса (5-й номер мирового рейтинга).

Первую партию Свентек выиграла достаточно уверенно, взяв три подачи соперницы при одной проигранной своей. Второй сет дотянулся до тай-брейка, где снова сильнее оказалась Ига.

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Матч длился один час и 51 минуту.

US Open, женский одиночный разряд, финал

Ига Свентек (Польша) — Онс Жабер (Тунис) 6:2, 7:6 (7:5)

https://www.youtube.com/watch?v=F9bCq3Z2xM8

В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос. После той победы Ига вызвала овации болельщиков, поддержав Украину.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Теннис Видео Открытый чемпионат США US Open

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