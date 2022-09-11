Победительницей US Open стала теннисистка, активно поддерживающая Украину — видео
В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)
Победительницей женского теннисного турнира US Open стала первая ракетка мира Ига Свентек.
В финале 21-летняя полячка в двух сетах победила Онс Жабер из Туниса (5-й номер мирового рейтинга).
Первую партию Свентек выиграла достаточно уверенно, взяв три подачи соперницы при одной проигранной своей. Второй сет дотянулся до тай-брейка, где снова сильнее оказалась Ига.
Матч длился один час и 51 минуту.
US Open, женский одиночный разряд, финал
Ига Свентек (Польша) — Онс Жабер (Тунис) 6:2, 7:6 (7:5)
В этом году Свентек также выиграла Ролан Гаррос. После той победы Ига вызвала овации болельщиков, поддержав Украину.
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