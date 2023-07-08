«Буду думать об Украине». Свитолина сделала патриотическое заявление перед принципиальным матчем с белоруской на Уимблдоне 8 июля, 10:11 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала Уимблдона.

В комментарии пресс-службе Уимблдона Свитолина подчеркнула, что этот поединок будет иметь для нее большое значение, поскольку за ним будет наблюдать много украинцев.

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«Конечно, это большой вызов. Для меня это большая мотивация. В первую очередь я буду думать о своей стране. С нетерпением жду этого матча. В каком-то смысле это просто матч, но при этом много украинцев будут смотреть и поддерживать меня.

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Я выйду на корт с боевым настроем и буду бороться за каждое очко. Она любит доминировать на корте, старается очень рано отбивать мяч, а я больше играю от обороны. У нас очень разные стили игры", — сказала Свитолина.

В предыдущем раунде Уимблдона Свитолина победила американку российского происхождения Софию Кенин.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала, сыграв самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема.

