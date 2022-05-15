Свитолина сообщила, что беременна и ждет девочку — фото 15 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что ждет ребенка.

Об этом Свитолина рассказала в своем аккаунте Instagram, добавив фото со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре», — написала Свитолина.

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В апреле 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.

В честь помолвки Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.

Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года.



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