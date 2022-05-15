Свитолина сообщила, что беременна и ждет девочку — фото
Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)
Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что ждет ребенка.
Об этом Свитолина рассказала в своем аккаунте Instagram, добавив фото со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре», — написала Свитолина.
В апреле 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.
В честь помолвки Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.
Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года.
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