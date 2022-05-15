Свитолина сообщила, что беременна и ждет девочку — фото

15 мая, 13:50
Цей матеріал також доступний українською
Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что ждет ребенка.

Об этом Свитолина рассказала в своем аккаунте Instagram, добавив фото со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре», — написала Свитолина.

Видео дня
Читайте также:
Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, поддерживающих войну в Украине

В апреле 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.

В честь помолвки Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.

Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис Беременность Елена Свитолина Гаэль Монфис

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X