«Немного остро, но очень вкусно». Свитолина довела мужа до слез во время семейного ужина — видео
Монфис оценил ужин от Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Украинская теннисистка Элина Свитолина во время паузы в спортивной карьере продемонстрировала свои кулинарные способности.
Свитолина опубликовала забавное видео из семейного ужина в своем аккаунте в Instagram.
Украинка приготовила для своего мужа пасту и поинтересовалась, как она по вкусу.
" Очень вкусно, честно. Немного остро, но очень вкусно", — сказал Монфис со слезами на глазах, запивая еду водой.
«Когда ты получила кулинарную книгу как рождественский подарок», — подписала видео Свитолина.
Ранее Элина Свитолина показала, как встретила Рождество.