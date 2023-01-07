«Немного остро, но очень вкусно». Свитолина довела мужа до слез во время семейного ужина — видео 7 января, 20:41 Монфис оценил ужин от Свитолиной (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время паузы в спортивной карьере продемонстрировала свои кулинарные способности.

Свитолина опубликовала забавное видео из семейного ужина в своем аккаунте в Instagram.

Украинка приготовила для своего мужа пасту и поинтересовалась, как она по вкусу.

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" Очень вкусно, честно. Немного остро, но очень вкусно", — сказал Монфис со слезами на глазах, запивая еду водой.

«Когда ты получила кулинарную книгу как рождественский подарок», — подписала видео Свитолина.

Ранее Элина Свитолина показала, как встретила Рождество.



