Свитолина и Костюк провели тренировку под жарким солнцем в Вашингтоне — фото
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк усердно готовятся к соревнованиям в США.
Костюк опубликовала в Instagram фотографию, на которой она вместе со Свитолиной.
Девушки потренировались вместе на кортах турнира Mubadala Citi DC Open, который на следующей неделе стартует в Вашингтоне.
Примечательно, что тренировка вышла особо изнурительной, ведь в столице США очень жарко — 35 градусов Цельсия.
Напомним, в первом раунде турнира Элина сыграет с экс-первой ракеткой мира Виктории Азаренко, а Марта на старте турнира сойдется в поединке с Бьянкой Андрееску из Канады.
Ранее Свитолина объяснила, почему не жмет руки российским и белорусским теннисисткам.