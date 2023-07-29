Свитолина и Костюк провели тренировку под жарким солнцем в Вашингтоне — фото 29 июля, 17:09 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк усердно готовятся к соревнованиям в США.

Костюк опубликовала в Instagram фотографию, на которой она вместе со Свитолиной.

Девушки потренировались вместе на кортах турнира Mubadala Citi DC Open, который на следующей неделе стартует в Вашингтоне.

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Фото: instagram.com/martakostyuk

Примечательно, что тренировка вышла особо изнурительной, ведь в столице США очень жарко — 35 градусов Цельсия.

Напомним, в первом раунде турнира Элина сыграет с экс-первой ракеткой мира Виктории Азаренко, а Марта на старте турнира сойдется в поединке с Бьянкой Андрееску из Канады.

Ранее Свитолина объяснила, почему не жмет руки российским и белорусским теннисисткам.