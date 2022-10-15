Свитолина и Монфис впервые стали родителями — фото 15 октября, 16:00 Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Об этом Свитолина рассказала в Instagram.

«Вот это была ночка! Леди и джентльмены, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Я благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной», — написала теннисистка.

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В апреле 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.



В честь помолвки Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.



Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года.



В мае Элина Свитолина сообщила, что ждет ребенка.

