Свитолина и Монфис впервые стали родителями — фото

15 октября, 16:00
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Об этом Свитолина рассказала в Instagram.

«Вот это была ночка! Леди и джентльмены, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Я благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной», — написала теннисистка.

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В апреле 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.

В честь помолвки Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.

Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года.

В мае Элина Свитолина сообщила, что ждет ребенка.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Первый ребенок Элина Свитолина Гаэль Монфис

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