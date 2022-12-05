Звездные украинские теннисистки очаровали фанатов своими нарядами на благотворительном вечере в поддержку родной страны — фото 5 декабря, 23:48 Марта Костюк, Элина Свитолина и Леся Цуренко (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Звездные украинские теннисистки Марта Костюк, Леся Цуренко и Элина Свитолина впечатлили фанатов своими нарядами на благотворительном вечере в поддержку родной страны.



Мероприятие проводилось в Монте-Карло (Монако). Организовано оно было Фондом Элины Свитолиной.

Снимками же с благотворительного вечера в Instagram поделилась Костюк.

На фото Марта и ее коллеги и соотечественницы появились в эффектных вечерних платьях.

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Пост теннисистки был оценен множеством комплиментов и лайков со стороны пользователей соцсети. Один из них написал: «Будто модели».

Ранее Свитолина в шикарном наряде анонсировала благотворительное мероприятие в поддержку Украины.