Свитолина вылетела с Уимблдона, уступив лучшей теннисистке Бельгии в двух сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от бельгийской теннисистки Элизе Мертенс в третьем круге Уимблдона — 1:6, 6:7 (4).

Свитолина начала поединок с выигранного гейма на своей подаче, однако после этого проиграла первой ракетке Бельгии шесть геймов подряд.

Во втором сете Элина сделала ранний брейк, но быстро потеряла это преимущество. Теннисистки дошли до тай-брейка, на котором украинка вела 3:0. К сожалению, Мертенс выиграла семь следующих розыгрышей из восьми.

Свитолина впервые в этом сезоне не вышла в 1/8 финала на турнире серии Грэндслем. На Australian Open и Ролан Гаррос Элина играла на стадии четвертьфинала.

В прошлом сезоне украинка на Уимблдоне дошла до четвертьфинала.

Уимблдон-2025 (женщины), третий круг

Элизе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:1, 7:6 (4)

Mertens makes it count 💪



Elise Mertens defeats 2023 semi-finalist Elina Svitolina 6-1, 7-6(4) to book her place in the fourth round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/AVDJOpxcQo — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

Единственной представительницей Украины на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде остается Даяна Ястремская, которая в третьем круге завтра сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро.

Мы писали, что Ястремская рассказала о дополнительной мотивации в матчах с россиянками.