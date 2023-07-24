«Мне грустно и обидно»: Свитолина объяснила, почему не жмет руки российским и белорусским теннисисткам 24 июля, 20:01 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 27 WTA) возмущена тем, что люди не понимают, почему она не жмет руки российским и белорусским теннисисткам.

Украинская спортсмена заявила, что нельзя отделять спорт и политику.

«Мне очень грустно и очень обидно, что люди этого не понимают. Это очень очевидная вещь — не жать друг другу руки, когда у меня много друзей, которые сейчас на передовой, воюют за Украину.

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Вы можете себе представить, как они смотрят, как я борюсь на Уимблдоне или где-то в мире, пожимая друг другу руки и ведя себя так, будто ничего не происходит?

Люди должны понимать, что иногда нельзя отделить политику от спорта. Они представляют свои страны, а я представляю свою перед миром. Моя позиция должна быть четкой".

Свитолина надеется, что ее позиция помогает украинскому народу мечтать о счастливом будущем.

«Я ощущаю давление. Я знала, что многие люди в Украине смотрят на это. Это действительно прекрасное чувство, но оно также связано с ответственностью, потому что такое ощущение, что ты хочешь выиграть для многих людей — для всей страны.

Но мне повезло, что у меня большая сцена, чтобы иметь возможность говорить об Украине, повышать осведомленность и говорить через свой вид спорта.

Надеюсь, это даст надежду украинцам и детям хотя бы на пару часов. Моя цель — дать им возможность продолжать мечтать о своем будущем", — приводит слова Свитолиной Harper’s Bazaar.

Ранее украинская спортсменка назвала условие, при котором она будет жать руки российским и белорусским теннисисткам.

Напомним, что польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир.