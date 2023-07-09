«Надеюсь, зрители не удивятся»: Свитолина сделала заявление о матчах с игроками из России и Беларуси 9 июля, 15:25 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 76 WTA) поделилась мнениями о предстоящем матче против белоруски Виктории Азаренко (№ 20 WTA) в 1/8 финала Уимблдона.

Спортсменка заявила, что не будет пожимать руки представителям стран-агрессоров.

«Я играла уже с несколькими игроками из Беларуси и России в Страсбурге, а также в Париже. Потому ничего нового я вам сейчас не скажу. Это большая мотивация для меня попытаться выиграть, попытаться победить для моей страны.

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Однозначно, в Париже было много непониманий со стороны зрителей, потому что в Страсбурге все поняли мою позицию.

Надеюсь, что такое понимание будет от британских зрителей. Моя позиция в этом не изменилась: пожимать руку игрокам из России и Белоруссии я не буду. Надеюсь, что для них это тоже не будет новостью", — приводит слова Свитолиной BBC.

Отметим, что поединок Свитолиной и Азаренко состоится сегодня, 9 июля. В личных встречах украинка уступает — 0:5.

Ранее Свитолина сделала патриотическое заявление перед принципиальным матчем с белоруской на Уимблдоне.