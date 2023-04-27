Свитолина отказалась пожать руку белорусской теннисистке после матча в Мадриде — видео
Элина Свитолина завершила выступления на турнире в Мадриде (Фото:Элина Свитолина via Twitter)
Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина проигнорировала свою белорусскую соперницу Александру Соснович после матча на турнире WTA1000 в Мадриде.
Поединок завершился победой Соснович в двух сетах, после чего теннисистки направились в сетку, где традиционно проходят послематчевые рукопожатия.
Однако Свитолина поздоровалась только с рефери, не подойдя к теннисистке из Беларуси.
Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).